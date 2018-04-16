قرية بإنكلترا للبيع بأقل من 5 ملايين دولار

أخبار الآن | سانت مرين - انجلترا (وكالات)

إن كنت تملك مبلغاً من المال وتودُ استثماره.. عليكَ التوجهُ لانجلترا وتحديدا الى جنوبها.. قرية كاملة للبيع باقلِ من 5 ملايين دولار.

قرية سياحية في أقصى الجنوبِ الدافئ نسبيا في إنجلترا.. تبحثُ عمن يدفعُ 3 ملايين إسترليني، أي أقل من 5 ملايينِ دولار، لمن يشتريها بكاملها.

وفي الاعلانِ عن طرحها للبيع، نشرت الشركة المكلفة ببيعها صورا عدة عنها، ووصفتها بأنها واعدةٌ تجاريا وسياحيا، من دون أن تذكرَ اسمَ مالكها الذي يبدو أنهُ شخصٌ واحد، وأعلنَ عن رغبته ببيعها منذ شهرٍ تقريبا.

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