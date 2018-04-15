رافعة تتحول إلى جناح فندقي فاخر

أخبار الآن | امستردام - هولندا- (وكالات)

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قد يبدو الأمرُ جنونياً نوعاً ما ..حيثُ صممَ مهندسٌ معماريٌ شهير جناحا فندقيا فاخرا يطلُ على مناظرٍ جميلة، وينافسُ أجنحةَ الفنادقِ العالمية الشهيرة.



وقام المهندسُ بتحويلِ رافعةٍ تقعُ في ميناءٍ قديم بالقربِ من مدينة أمستردام، إلى جناحٍ فندقي فاخر، وتقعُ تلكَ الرافعة فىي منطقةٍ سكنية تعجُ بالمحلاتِ والنشاطات التجارية والمعارض الفنية.



ويتميزُ الجناحُ المرتفع بأنه يحتوي على مساحةٍ داخلية واسعة، وبأسرّة مريحةٍ وإطلالةٍ مميزة، ويضم الجناح الفاخر غرفتي نوم وغرفة معيشة كبيرة وحماما منفصلا، ناهيك عن النوافذ الكبيرة التي توفر للزائر فرصة الاستمتاع بالمناظر بتقنية الـ "إتش دي" لواجهة أمستردام المائية.



وتبلغ تكلفة الإقامة في هذا الجناح ما يقارب 700 دولار لليلة الواحدة.

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