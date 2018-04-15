"سيلفي القرد" أمام المحكمة من جديد

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (وكالات)



معركة قضائية ضخمة في الولايات المتحدة.. ليس بسبب عقارات واموال ..وانما بسبب صورة التقطها قرد.



ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية رفض القضية المعروفة باسم "سيلفي القرد"، ما يعني أن المحكمة ستصدر قرارا استئنافيا رسميا بشأن القضية.



وبالعودة إلى عام 2011 التقط قرد لنفسه صورة في الغابة الإندونيسية بعد أن اختطف من المصور الكاميرا.



وحققت الصورة انتشارا واسعا، وفي نهاية المطاف تم تحميلها كصورة عامة أمام الجمهور، فاعترض المصور على ذلك.



وكان القضاء الأمريكي حكم بعدم جواز تطبيق حقوق الملكية الفكرية لقرد، غير أن منظمة "بيتا" المعنية بحقوق الحيوانات قالت إن القرد ينبغي أن يحصل على مزايا.

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