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تصادم سفينتين قرب جزيرة كورسيكا الفرنسية

أخبار الآن | فرنسا - (وكالات)

اصطدمت سفينتا شحنٍ قُبرُصية وتونسية في البحر المتوسط، قرب جزيرة كورسيكا الفرنسية. بحسب ما أفادت سلطات السواحل الفرنسية، مشيرة إلى أن حادث التصادم أدى إلى تَسَرُبِ الوقود في مياه المتوسط، في حين لم ترد أنباءٌ عن سقوط قتلى وجرحى من جراء التصادم.

وقالت السلطات الفرنسية إنها تتخذ إجراءاتٍ لمواجهة التسرب.  وأشارت تقارير إلى أن السفينة التونسية كانت في طريقها من جنوة الإيطالية إلى ميناء رادس التونسي، فيما كانت السفينة القبرصية راسية بالطرف الشمالية لجزيرة كورسيكا.

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