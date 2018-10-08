مقتل صحفية بلغارية حققت في اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتلت صحافية تلفزيونية بطريقة وحشية في مدينة روسي شمالي بلغاريا، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام.

وقال السلطات البلغارية إن جثة فيكتوريا ماري نوفا البالغة 30 عاما وجدت في احدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق فيما أشارت بعض المواقع الاخبارية ان مارينوفا تعرضت للاغتصاب قبل قتلها.

وقال مدعي عام مدينة روسي إن جثة فيكتوريا مارينوفا البالغة 30 عاما وجدت السبت في احدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق فيما شارت بعض المواقع الاخبارية ان مارينوفا تعرضت للاغتصاب قبل قتلها.

وأشار المدعي العام الى فقدان "هاتفها الخليوي ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزء من ملابسها"، لافتا الى أن التحقيق يأخذ كل الفرضيات بعين الاعتبار سواء الشخصية او تلك المتعلقة بوظيفتها.

وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إنه لا يبدو حتى الان أن الجريمة مرتبطة بعملها.

ودان ممثل حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون الاوروبية هارلم ديزير مقتل مارينوفا على تويتر، وقال "أنا مصدوم لمقتل الصحافية الاستقصائية فيكتوريا مارينوفا في بلغاريا. أدعو بشكل عاجل الى إجراء تحقيق كامل ومعمق. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

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