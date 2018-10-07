حادث سير يقتل 20 شخصا في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت وسائل اعلام أمريكية بوقوع 20 قتيلا في حادث سير في ولاية نيويورك الأمريكية.



ونقلت قناة "Abc" الأمريكية عن الشرطة أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين في مدينة شوهاري الواقعة شمال مدينة نيويورك , مضيفة أن إحدى السيارتين كانت تقل أفراد حفل زفاف.

وأضافت الشرطة أن سيارتين تصادمتا عند تقاطع طرقات دون تقديم المزيد من التفاصيل، في انتظار لقاء اعلامي مقرر الساعة 15,00 (19,00 ت غ).

ولم يتم نشر اي معلومات بشأن هويات الضحايا ولم يعرف على وجه الدقة اذا كان الضحايا من ركاب السيارتين او مارة كانوا في مرآب.

وتعذر الاتصال على الفور بالشرطة.

وارسل محققو سلامة النقل الى المكان.

ونقلت صحيفة الباني تايمز يونيون عن مصادر أمنية، أن سيارة ليموزين كانت تنقل ضيوف حفلة زفاف زادت سرعتها في منحدر، واصطدمت بمرآب متجر مزدحم.

واضافت أن مرآب متجر "ذي ابل باريل كاونتري ستور" كان في تلك الساعة "مكتظ بالناس والسيارات المركونة".

والمتجر الذي يبيع تقريبا كل شيء يقصده الكثير من السياح الذين يزورون هذه المنطقة المميزة بالبحيرات والغابات.

وقال الان تافينييه وهو مسؤول في المدينة ان تقاطع الطرقات الذي شهد الحادث، ورغم إنجاز أعمال فيه قبل سنوات، معروف بخطورته.



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