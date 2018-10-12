ارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايكل في فلوريدا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

قتل ستة أشخاص على الأقلّ الخميس جراء مرور الإعصار المدمر مايكل في فلوريدا وولاية جورجيا وكارولاينا الشمالية .

وفي حين لم يتم حتى الآن تحديد حجم الأضرار، قالت السلطات في مقاطعة غادسدن بفلوريدا "يمكن الآن تأكيد وجود أربع وفيات مرتبطة" بمرور الإعصار، من دون الكشف عن هوية الضحايا.

كما قُتلت فتاة في الحادية عشرة من عمرها في ولاية جورجيا، بحسب المسؤول عن فرق الإنقاذ.

وفي كارولاينا الشمالية، لقي شخص حتفه بعد سقوط شجرة على إحدى السيارات، بحسب ما أعلن اكم الولاية مساء الخميس.

وتعهّد الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس بأنّ "إعادة الإعمار ستكون سريعة". وقال إنّ الإعصار كان "مدمّرًا وقويًا بشكل لا يُصدّق".

وخفّض تصنيف الإعصار الذي كان في الفئة الرابعة (على مقياس من خمس درجات) إلى الفئة الأولى مساء الأربعاء وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة.

وقرابة الساعة 4,00 ت غ صنّف عاصفة استوائية أثناء مروره إلى جورجيا مترافقًا مع أمطار غزيرة ورياح فاقت سرعتها 110 كلم في الساعة.

وكان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المحرومين من التيار الكهربائي في ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة الخميس، بينهم نحو 390 ألفا في فلوريدا و130 الفا في كارولاينا الجنوبية و220 الفا في كارولاينا الجنوبية.

وبعد أن قطع فلوريدا، واصل الإعصار طريقه نحو ألاباما وجورجيا ومن ثم نحو كارولاينا الجنوبية والشمالية.

في بنما سيتي، المنتجع البحري الواقع على ساحل فلوريدا، بلغت سرعة الرياح 250 كلم في الساعة الاربعاء على مدى ثلاث ساعات تقريبا كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وانهارت مبان من القرميد واقتُلعت أشجار ما أدى الى إغلاق طرق وقطع خطوط كهربائية، كما أفاد مراسل فرانس برس.

وقالت لورين بلتران من هذه المدينة الواقعة على الساحل حيث لجأت الى منزل صديقها، لوكالة فرانس برس "لقد سمعنا عصف الرياح مثل عملاق ضخم على التلفزيون".

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