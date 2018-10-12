ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في جزيرة مايوركا الإسبانية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكد التلفزیون الاسباني الرسمي ازدياد عدد ضحایا الفیضانات في جزيرة مايوركا السياحية إلى 12 قتیلا مع استمرار البحث عن طفل مفقود.

وقال التلفزیون الاسباني ان حصیلة القتلى ازدادت إثر العثور على جثتي مواطنیْن ألمانییْن، قتلا في سیارتھما بعدما فاجأتھما الأمطار الغزیرة مساء الثلاثاء الماضي في جزیرة (مایوركا) في البحر الأبیض المتوسط.

وذكر ان خدمات الطوارئ تواصل البحث عن طفل عمره خمس سنوات مفقود منذ یوم أمس قتلت والدتھ بعدما سحبت الفیضانات سیارتھا التي كانت تقلھا مع ابنھا وابنتھا التي نجحت في انقاذ حیاتھا لافتا في ھذا السیاق الى ان السلطات لا تستبعد وجود المزید من المفقودین وقال ان أكثر من 900 عنصر في خدمات الطوارئ والحرس المدنیین والعسكریین وعناصر الحمایة المدنیة یشاركون في عملیات البحث وإعادة تأھیل المنطقة بعد الامطار الغزیرة.

یذكر ان الأمطار الغزیرة التي عصفت بجزیرة (مایوركا) التابعة لأرخبیل (جزر البلیار) في البحر الأبیض المتوسط تسببت أیضا في إصابة 37 شخصا بجروح اثنان منھم بحال خطرة في حین اضطر أكثر من 100 شخص لمغادرة منازلھم حفاظا على سلامتھم.



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