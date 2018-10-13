دور موجة الحر التي أصابت العالم بتشكل الأعاصير

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

درجات الحرارة القياسية وموجة الحر الطويلة التي اكتسحت عددا من الدول خلال الصيف كان نتيجتها تشكلُ أعاصير مدمرة كالتي شهدتها الولايات المتحدة وإندونيسيا. فضلا عن أن الأمم المتحدة كشفت في تقريرها السنوي عن المناخ العالمي أن الأعوام القادمة ستشهد المزيد من موجات الحر، الأمر الي ينذر بالمزيد من الأعاصير والدمار.

- الحل:

الخبير في الطاقة والهندسة البيئية الدكتور أحمد حمدي، قال لأخبار الآن إن الاعتماد على طاقات جديدة ومتجددة للحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري والتغير المناخي والكوارث الطبيعية المدمرة يقلل قوة تشكل الأعاصير وأثرها، وأن الحل يمكن في إعداد خططٍ استراتيجية للأزمات والكوارث والطوارئ، فضلا عن ضرورة التكاتف العالمي لمواجهه هذه الأزمات الخطيرة ووضع القضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات.

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