كل ما تريد معرفته عن الأعاصير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات يعتبر مؤشرا خطيرا للغاية بالنسبة للعلماء، إذ إنه يشي بأن إعصارا مدمرا في طور التكوّن، فكيف تحدث هذه الظاهرة وما دور الاحتباس الحراري في تشكلها وما الذي يمكن فعله لتخفيف حدتها..

عندما تتحول النعمة إلى نقمة، تصبح النتيجة أعدادا هائلة من الضحايا والمشردين الذين يفقدون أسرهم ومنازلهم بسبب الأعاصير والكوارث الطبيعية. فالنعمة هي الموقع الجغرافي لبعض الدول التي تحدها المياه من جهات مختلفة، فضلا عن المناخ الحار. أما النقمة فهي تحول هذه النعم إلى أعاصير، إذ تستمد الأعاصير قوتها المدمرة من الحرارة المرتفعة وارتفاع معدل المياه في الهواء.

-كيف تتشكل الأعاصير:

الإعصار هو عاصفة تشكلت بسبب تبخر الماء الدافئ ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الرطوبة، الأمر الذي يخلق عاصفة رعدية. ويقول العلماء إن ارتفاع حرارة مياه المحيطات إلى 27 درجة مئوية كاف لتهيئة الأجواء للإعصار. وتتشكل الرياح على صورة دوامة، ويترافق ذلك مع تشكل نظام ضغط منخفض على سطح المحيط وعندما تدور الرياح بسرعة 119 كيلومترا في الساعة يولد الإعصار من الفئة الأولى.

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