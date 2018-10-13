دور الاحتباس الحراري في تشكل الأعاصير
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة
الوتيرة المتسارعة للاحتباس الحراري فضلاً عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز، ترفع الحرارة على كوكبنا وتمد وتعجل من شدة وخطورة العواصف المدارية وتزيدها قوة. فموجات الحر تحدث اختلالا مناخيا كارتفاع المستوى العالمي للمحيطات بمعدل 20 سنتمتراً منذ ثمانينات القرن الـ19 مما يؤدي إلى ازدياد الأعاصير التي تتغذى على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الناتجة عن تبخر هذه المياه.
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