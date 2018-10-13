دور الاحتباس الحراري في تشكل الأعاصير

حذر علماء مناخ اجتمعوا هذا الأسبوع في أكسفورد ببريطانيا، من صعوبة تحقيق الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة خلال مؤتمرها المناخي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في باريس والقاضي بحصر الاحتباس الحراري بـ 1.5 درجة مئوية.

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التقطت صور جديدة من داخل الفتحة العملاقة التي ظهرت فجأة في سطح الكرة الأرضية، وانتشرت الصور بسرعة حول العالم مع زيادة اهتمام جهات علمية بهذه الظاهرة. الحيرة تصيب العلماء بسبب فتحة عملاقة في سطح الأرض بسيبيريا (فيديو) طرح العلماء نظريات عديدة حول أسباب ظهور هذه الفتحة في شبه جزيرة "يامال" شمالي سيبيريا، منها نظرية الاحتباس الحراري الذي قد يكون تسبب في انطلاق غازات بشكل مفاجئ من تحت سطح الأرض، ونظرية الغاز المتراكم بسبب اختلاط الرمل مع الملح والغاز، إضافة إلى نظرية اصطدام نيزك بالمنطقة، وغيرها.