ما الذي يحدد اتجاه دوران الإعصار

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة

تدور الأعاصير مع وعكس اتجاه عقارب الساعة وذلك بناء على موقعها في الكرة الأرضية، فبالنصف الشمالي للكرة الأرضية تدور الأعاصير مع عقارب الساعة، أما في الجنوب فتدور بشكل عكسي. والسبب هو التشوه الظاهري في حركة الأجسام أو ما يعرف بتأثير كوريوليس، إذ إن اختلاف درجات الحرارة عند القطبين، فضلا عن الفرق في الضغط الجوي وسرعة الرياح؛ يؤدي إلى دفع الهواء من القطبين نحو خط الاستواء ولأن الكرة الأرضية تدور باتجاه الشرق فذلك يؤثر في حركة الأعاصير وفقا لموقعها.

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