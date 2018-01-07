فقدان 32 شخصا جراء اصطدام سفينتين إحداهما ناقلة نفط

أخبار الآن | بكين - الصين (أ ف ب)

فُقد اثنان و ثلاثونَ شخصا بينهم ثلاثونَ ايرانيا الاحد في اصطدامٍ في بحرِ الصين الجنوبي بين سفينةِ شحنٍ صينية وناقلةِ نفطٍ اشتعلت فيها النارُ بعدَ الحادث، وفقَ ما اعلنت وزارةُ النقل الصينية. واعلنت الوزارة في بيان فقدانَ ناقلةِ نفطٍ تنقلُ 136 الفِ طنٍ من المحروقاتِ الخفيفة وعلى متنها طاقما من 32 شخصا هم 30 ايرانيا وبنغلادشيين اثنين. وقالت إن عمليات الانقاذ مستمرة.



واوضحت الوزارة انه حوالى الساعة والواحدة بتوقيت غرينتش كان الحريق مستمرا في ناقلة النفط العائمة بينما شوهدت بقع نفطية على سطح المياه. ووقع الحادث على بعد حوالى 160 ميلا بحريا (300 كلم) شرق مصب نهر يانغتسي غير البعيد عن مدينة شنغهاي بشرق الصين.

وظهرت في لقطات بثتها قناة التلفزيون الحكومية الصينية السفينة وهي تشتعل وتلفها اعمدة من الدخان الكثيف. وناقلة النفط "سانشي" ترفع العلم البنمي ويبلغ طولها 274 مترا. وعي تعمل لحساب الشركة الايرانية "برايت شيبينغ" وكانت متوجهة الى كوريا الجنوبية لتسليم شحنتها، كما ذكرت وزارة النقل الصينية.

اما سفينة الشحن الصينية فترفع علم هونغ كونغ وتنقل 64 الف طن من الحبوب. وقالت وزارة النقل الصينية انها "لم تصب باضرار تعرض امنها للخطر"، لافتة الى انه تم انقاذ طاقمها. وارسلت السلطات البحرية الصينية ثماني سفن من اجل عمليات البحث والانقاذ التي تشارك فيها كوريا الجنوبية ايضا. وقالت وكالة انباء الصين الجديد ان سيول ارسلت سفينة لخفر السواحل وطائرة للمشاركة في هذه العمليات.

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