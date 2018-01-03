الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية

أخبار الآن | بكين- الصين (وكالات)

اختبرت الصين بنجاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، الطريق الذي يمتد بطول كيلومتر واحد إجتاز الإختبارات بنجاح.

ويتكون الطريق من طبقة عازلة في الجزء السفلي، وفي المنتصف لوحات كهروضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة.

وأشار القائمون على المشروع بنجاحه و أهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة الكهرباء.

الطريق الجديد الذي تم إفتتاحه في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من إنطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو".

وتقدر مساحة الألواح بـ87774 مترا مربعا، تولد طاقة بحدود 800 كيلو واط، بحسب ماذكر القائمون على المشروع.

هذا و ستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع و لوحات التسجيل و كاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.

شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة صرح لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.

و أضاف قائلا بأن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة كما سيساهم بذوبان الثلوج و عدم تراكمها على الطريق.

ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع و أضاف أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة و رخيصة في المستقبل.

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