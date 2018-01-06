مصرع 25 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أخبار الآن| روما - إيطاليا (ا ف ب)

لقي 25 شخصا على الاقل مصرعهم قُبالة سواحل ليبيا إثر غرق زورق كان ُيِقلُ نحو 150 مهاجرا، بحسب ما ذكرت منظمتا إغاثة غيرُ حكوميتين.

وذكر خفر السواحل الايطالي أن 85 شخصا قد أ ُنقذوا وأن ثماني جثث انتشلت حتى الآن، مشيرين الى أن البحث مستمر للعثور على ناجين.

وكتبت منظمة سي واتش الالمانية على تويتر "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس. مصرع 25 شخصا على الاقل، والعدد الدقيق ليس واضحا بعد. البحرية الايطالية موجودة".

من جهتها، اشارت المنظمة غير الحكومية الإسبانية "برواكتيفا اوبن ارمز" الى "حادث غرق قبالة ليبيا شرق طرابلس، عشرات المفقودين الذين سيلقون حتفهم من دون دفن".



وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الاوروبية "صوفيا" لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئيا في المياه الدولية قبالة ليبيا.



والعام الماضي، لقي 3116 شخصا مصرعهم اثناء محاولة عبور البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود.



وقد ادت الجهود التي بذلتها إيطاليا لردع المهاجرين عن المغامرة الى تراجع اعداد الوافدين في النصف الثاني من عام 2017.



فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين خاضوا هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر 119 ألفا، اي اقل بنسبة الثلث مقارنة بالعام السابق.



خلال الايام الستة الاولى من عام 2018، تم انقاذ 400 شخص نقلوا الى ايطاليا، مقابل 729 خلال الفترة ذاتها عام 2017، وفقا لوزارة الداخلية الايطالية.

اقرأ أيضا:

أحلام هجرة الأفارقة إلى أوروبا تتبدد في ليببا