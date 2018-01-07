زلزال جديد يهز غربي إيران بلغت قوته 5.1 درجة

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

هزَ زلزال، غربي إيران في المنطقة ذاتها التي تعرضت إلى زلزالٍ مدمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وراحَ ضحيتها أكثر من 600 قتيل. ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيونِ الرسمي أن قوةَ الزلزال بلغت 5.1 درجة على مقياسِ ريختر.ولم يذكر التلفزيون أي أنباء فورية عن حدوث أضرار أو خسائر في الأرواح.



وكان زلزال بلغت قوته 7.2 ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أسفر عن سقوط 600 قتيلا فضلا عن تدمير 30 ألف منزل.وتعرضت إيران بعد الزلزال المدمر إلى هزات أرضية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وكلها وقعت في المنطقة الغربية. وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة.

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