ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

باغتت قواتُ الحرسِ الثوري الإيراني جموعَ المتظاهرين مساء الأحد في مدينةِ تويسركان "شمالَ شرقِ البلاد"، ما أسفرَ عن قتلِ متظاهر وإصابةِ عددٍ آخر بجراحٍ إثرَ استخدامِ الحرس الرصاصَ الحي لتفريقِ المتظاهرين.

وبذلكَ ترتفعُ حصيلة القتلى إثرَ الاحتجاجاتِ المتواصلة لليومِ الخامس على التوالي، إلى 6 متظاهرين، وتتواصلُ التظاهرات في معظمِ المناطق في إيران لا سيما العاصمة طهران و كرمانشاه، وتويسركان، ودرود، وجرجان، وايلام، وشهريار، ومشهد، وجابهار، واردبيل، ومراغه، واروميه، ونهاوند، وخوي، وسنندج، وبهشهر، وتاكستان، وشوشتر، وتبريز، ورشت، وخرّم دره، واصفهان.



ففي تويسركان، رفع المتظاهرون الغاضبون شعار الموت لخامنئي وأحرقوا عربة حكومية وأقسامًا كبيرة من قائم مقامية المدينة. وأما في مدينة اردبيل، فتتواصل المواجهات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وفي مدينة سنندج، رفع المواطنون شعار ليطلق السجين السياسي واشتبكوا مع عناصر حرس مكافحة الشغب. كما أدى هجوم عناصر النظام في مدينة خرّم دره على المتظاهرين إلى مواجهات وألقت مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المواطنين.

وفي مدينة بهشهر اعتدت قوات الأمن على المتظاهرين بالضرب المبرح بالهراوات. وأما في الأهواز فاستولى المحتجون على عجلة للوحدة الخاصة. إلى طالب محتجون في إيران المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي، ومزقوا صور قاسم سليماني، وصبوا جام غضبهم على المصاعب الاقتصادية والفساد.

وأظهرت لقطات محتجين يهتفون في وسط طهران "يسقط الدكتاتور" في إشارة إلى خامنئي. ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مطلع قوله، إن الحكومة قالت إنها ستحد بشكل مؤقت من إمكانية استخدام تطبيقي تلجرام وأنستجرام للتراسل بشكل مؤقت.

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