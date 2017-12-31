السلطات الايرانية تعتقل 20 متظاهر في طهران

أخبار الآن | طهران - ايران - (أ ف ب)

اعتقلت السلطات الإيرانية 200 متظاهر في طهران السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد.

ونقلت وكالة إيرنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله " إن المعتقلين قد أحيلوا إلى القضاء اذ اطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم فيما لا يزال نحو 40 من قادة الحراك في السجون

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن السلطات حجبت بشكل مؤقت تطبيقي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تلغرام"، بهدف "الحفاظ على السلام"، وسط مظاهرات تضرب مدن البلاد منذ أيام

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه وكالة أنباء الطلبة الايرانية عن قيام الرئيس حسن روحاني بتوجيه خطاب الليلة إلى الإيرانيين وذلك لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات التي عمت نحو 70 مدينة ايرانية



واتهم وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تلغرام في الخارج بانها "معادية " وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".



وصرح الوزير للتلفزيون الرسمي "ان كان المعادون يريدون استغلال الاجواء لاثارة الشغب فمن الطبيعي ان يتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي إجراءات".



وأكد رئيس مجلس ادارة شركة تلغرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.



وقال في تغريدة ان "السلطات الايرانية تمنع الدخول الى تلغرام على اكثرية الايرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة +صداى مردم+ وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا".



وحلت "صداى مردم" محل قناة "آمد نيوز" التي تشكل إحدى اضخم قنوات المعارضة الايرانية على تلغرام وتعد أكثر من 1,3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من جهرومي السبت.



وشهدت ايران تظاهرات لليلة الثالثة على التوالي شهد مقتل شخصين وتوقيف العشرات.

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