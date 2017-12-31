روحاني يطالب بمساحة نقد في ايران

أخبار الآن | طهران - ايران- (وكالات)

رأى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن لمواطنيها "مساحة للنقد"، محذّراً في الوقت نفسه المتظاهرين من أي أعمال عنف.

وقال روحاني في أول تعليق له على التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ الخميس إن على الأجهزة الحكومية أن تؤمن مساحة للاحتجاج المشروع".

وانطلقت في مدينة مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، تظاهرات احتجاجية الخميس على خلفية الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما عمت البلاد وصارت ترفع شعارات ضد النظام



ومساء الأحد كان المئات يتظاهرون في طهران وفي مدينة خورماباد في الغرب، في اليوم الرابع من التظاهرات. وأظهرت بعض المقاطع المصوّرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في مناطق أخرى من البلاد يهتفون "الموت للديكتاتور".



وقال روحاني، الذي أعيد انتخابه في أيار/مايو الماضي على خلفية وعود بالتنمية الاقتصادية ومزيد من الحريات المدنية، إن الشعب يريد أيضا مزيدا من الشفافية.



واعتبر أنه يتعين على الإعلام الحكومي أن يعبّر عن وجهات النظر المختلفة، بعدما علت أصوات في الأيام الماضية تنتقد التضييق على الحريات الإعلامية.



وقال "حل بعض المشاكل ليس سهلا، ويتطلب بعض الوقت، وينبغي أن تتعاون الحكومة مع الشعب في ذلك".

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