وزير الداخلية الإيراني يحذر من أن الحكومة ستقمع المتظاهرين

أخبار الآن | طهران - إيران ( أ ف ب )



هددَ وزير الداخلية الايراني عبد الرضا من جديد بقمعِ المظاهراتِ الحاشدة التي تتواصلُ منذ الخميس الماضي، واصفا إياها بـ "الفوضى"، وذلك غداةَ ليلةٍ جديدة من التظاهراتِ المعادية للنظام في البلاد، وكان فضلي حذرَ أمس المواطنينَ الإيرانيين من المشاركةِ في أي مظاهراتٍ غير قانونية.

وتتواصل التظاهرات الغاضبة من زيادة تكاليف العيش في إيران في مجموع من المدن، بما في ذلك العاصمة طهران، لليوم الثالث على التوالي، ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، وصرح رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي "الذين يخربون الاملاك العامة ويثيرون الفوضى ويتصرفون بشكل مخالف للقانون سيحاسبون على افعالهم ويدفعون الثمن. سنتصدى للعنف وللذين يثيرون الخوف والرعب".



وأوردت وكالة "ايلنا" القريبة من الاصلاحيين ان "80 شخصا أوقفوا في اراك (وسط) بينما أصيب ثلاثة او أربعة اشخاص بجروح" في الصدامات التي شهدتها المدينة مساء السبت، وقال مسؤول محلي رفض الكشف عن هويته ل"ايلنا" إن "أشخاصا حاولوا مهاجمة مبان حكومية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك... الوضع تحت السيطرة في المدينة".



وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد. لكن من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات، وأعيد الانترنت الى الهواتف النقالة ليلا بعد قطعه مساء السبت، وتواصلت التظاهرات لليلة الثالثة على التوالي في العديد من المدن والبلدات رغم تحذير السلطات وبينما أشارت تقارير الى حصول أعمال عنف.

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