تظاهرات احتجاجية ضد غلاء الأسعار في إيران

أخبار الآن | طهران - ايران - (صحف)

حمل الآف المتظاهرين الغاضبين في عدة مدن إيران شعارات غاضبة احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وخرجت أكبر المظاهرات تحت شعار «لا لغلاء الأسعار» في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وأفادت تقارير أولية بأن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين في مشهد وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع كما استخدمت آليات مكافحة الشغب المياه الساخنة لتفريق المتظاهرين.

كما أطلق المتظاهرون هتافات تتهم السلطات بإستغلال الدين لإذلال الشعب. وأشارت تقارير إلى خروج مظاهرات مماثلة احتجاجا على ارتفاع السلع الأساسية والخدمات الحكومية في مدينتي نيسابور وكاشمر شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة ايسنا عن محمدرحيم نورزيان محافظ مشهد قوله إن «التجمعات غير قانونية»، مضيفا أن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المتظاهرين.

وقال المسؤول الإيراني إن سلطات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين «بعد محاولات لالحاق الأضرار بالمال العام"، لافتا إلى ان السلطات الأمن "تسيطر على الأوضاع في وسط المدينة".

واعتبرت وسائل إعلام إصلاحية أن المظاهرت المنددة بسياسات الرئيس الإيراني "منظمة" تقف ورائها جهات منافسة لروحاني.

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