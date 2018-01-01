إيران: مطالب بتنحي المرشد

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

طالبَ محتجون في إيران المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي، ومزقوا صور قاسم سليماني، وصبوا جامَ غضبهم على المصاعبِ الاقتصادية والفساد. وأظهرت لقطات محتجينَ يهتفونَ في وسطِ طهران "يسقط الدكتاتور" في إشارة إلى خامنئي.

ونقلَ التلفزيون الرسمي عن مصدرٍ مطلع قوله، إن الحكومة قالت إنها ستحدُ بشكلٍ مؤقت من إمكانيةِ استخدامِ تطبيقي تلجرام وأنستغرام للتراسل بشكل مؤقت. وحسب رويترز، هتف محتجون في خرم أباد في غرب إيران "عار عيك يا خامنئي ..اترك البلاد وشأنها".

وقال إيراني تم الوصول إليه عن طريق التليفون شريطة عدم نشر اسمه، إن الشرطة وقوات الأمن منتشرة بشكل مكثف في وسط طهران. وأضاف"رأيت بضعة شبان يُعتقلون ويُزج بهم في سيارة فان للشرطة. إنهم لا يسمحون لأحد بالتجمع".

وأظهر شريط مصور اعتقال الشرطة محتجا في مدينة خوي بشمال غرب إيران في الوقت الذي كان فيه حشد يهتف "فلتذهب الشرطة لاعتقال اللصوص". وأظهر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا في مدينة دورود يضرمون النار في مبنى بنك.

ويندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والفساد وسوء الإدارة. وبلغت نسبة البطالة 12.4 في المئة في السنة المالية الجارية بارتفاع 1.4 نقطة عن العام الماضي. ويعاني نحو 3.2 مليون إيراني من البطالة في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.

وتحدى المحتجون قوات الشرطة والحرس الثوري التي استخدمت العنف لدحر اضطرابات سابقة. وقد تثير هذه المظاهرات قلقا أكبر للسلطات لأنها تبدو عفوية وبلا قائد واضح.

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