الشعيطي والمهاجر أبرز قادة داعش الذين قتلوا خلال تحرير هجين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

شهدت عمليات تحرير بلدة هجين التابعة لدير الزور في شرق سوريا من احتلال داعش قتل إثنين من أبرز القادة الميدانيين في التنظيم الارهابي ، أحدهما عراقي والآخر سوري.

أكدت مصادر عسكرية عراقية وأخرى استخباراتية خاصة لأخبار الآن أن معارك تحرير بلدة هجين الواقعة في الضفاف الشرقية لنهر الفرات والمحاذية للحدود العراقية مع سوريا أسفرت عن قتل إثنين من قادة داعش البارزين, مضيفة أنهما قتلا بغارات جوية لسلاح الجو العراقي وطائرات التحالف الدولي.

وقالت المصادر الخاصة إنه تم تنفيذ الغارات الجوية بعد معلومات أفاد بها معتقلون لدى السلطات الأمنية العراقية, حيث تم قصف تجمع لمسلحي داعش داخل أحد مضافات التنظيم الواقع في محيط بلدة هجين حيث تواجد قياديان بارزان ما أدى الى قتلهما وهما :

-المكنى لدى تنظيمي داعش والقاعدة أبو إبراهيم المهاجر, وهو عراقي الجنسية وأحد أهم قيادات التنظيم الميدانية في ما كان يسمى بقاطع الفرات في الآونة الأخيرة.

-وفي تفاصيل سيرته الارهابية, تولى أبو إبرهيم المهاجر منذ فترة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي عام 2009 عمليات نقل الانتحاريين من الصحراء الغربية باتجاه بغداد.

-أبو إبراهيم المهاجر توارى عن الأنظار بعد قتل الزرقاوي ليظهر مجدداً بعد إجتياح داعش مدناً عراقية.

-أما المناصب التي تولاها في داعش فمنها والي قضاء سنجار العسكري غربي الموصل ومسؤول أمنية سهل نينوى جنوبي المدينة.

-المصادر أكدت أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قرب أبو إبراهيم المهاجر منه بعدد قتل عدد من قيادات الخط الاول في التنظيم.

-محمد خلف عليان الشعيطي الملقب أبو عيسى الشعيطي, وهو سوري الجنسية وكان يشغل مهمه تهريب ونقل الانتحاريين داخل سوريا.

-الشعيطي كان يتمتع بعلاقات واسعة في مناطق شرق الفرات نتيجة عمله فترة طويلة في مجال تهريب الأموال والمسلحين بين العراق وسوريا.

-وبعد إنضمامه للتنظيم عام ٢٠١٦ كان الشعيطي مكلفا بشكل مباشر من قبل ما يسمى بمجلس شورى داعش بنقل السيارات المفخخة والأموال بين المناطق السورية دون أي يخضعه التنظيم بأي إلتزامات في معاقله كإمتياز ومكافأة له على الأعمال التي قدمها لصالح التنظيم.

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