مقتل قيادي داعشي في العراق

أخبار الآن | بغداد- العراق (متابعات)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل المسؤول الأمني لما يسمى ولاية شمال بغداد التابعة لتنظيم داعش، المدعو ماجد عبد الرحمن موسى المكنى بأبو مريم، واثني عشر إرهابيا آخرين. من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم الجهاز، صباح النعمان إن جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف تمكن من قتل المدعو ماجد عبد الرحمن موسى المكنى بأبو مريم. وأضاف أن القتيل هو المسؤول الأمني لما يسمى ولاية شمال بغداد، لافتا إلى أن و12 إرهابيا كانوا معه، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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