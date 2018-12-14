داعش يتبنى هجوم ستراسبورغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تنظيم داعش أن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أحد جنود التنظيم لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.

وقتل المسلح المشتبه به شريف شيكات بالرصاص مساء الخميس في معركة قصيرة بالأسلحة مع الشرطة بعد أن ظل هاربا لمدة 48 ساعة.

وقال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامي "منفذ هجوم مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا مساء الثلاثاء هو من جنود داعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وقتل شريف شيكات "29 عامأ" في منطقة نويدورف/ ميناو في ستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة، الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأشار أحد المصدرين إلى أن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.





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