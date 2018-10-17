جنان موسى تصف حياة المراسل بين أهوال الحدث في كواليس "نون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كيف تعزز مفهوم الإيمان بصدق الكلمة وحريتها، كيف لك أن تنقل صورة الواقع المجرد وتفاصيل أحداث الأرض الساخنة بوعي وحيادية.. دون أن تمس أقدامك خطوط النار ويطرق أزيز الرصاص روعك قبل سمعك؟ قد لا يكون من المناسب أو المنطقي أن تطرح هذا التساؤل على سيدة خبرت معايير الرقة والأناقة، لكن ضيفة نون لهذه الحلقة "اختبرت" وعاينت وقلّبت بين كفيها ما قد يتردد كثير من الرجال قبل ان ترتفع حواجبهم برفضه والنأي عنه.

جنان موسى "مراسلة تلفزيون الآن الحربية" وممثلة "نون" على ناصية الحدث، أرادت أن تتمثل في مشوارها المهني، معنى القدرة على تجاوز الصعب وتحقيق ما يخالف مسلمّات سائدة، كأن يقال بأن عملا فيه من الخطورة ما فيه قد لا يصلح للمرأة ولا تصلح له.

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وعلى الرغم مما لديها من فهم لطيف وتمثيل ملوّن لمعاني الأنوثة، أرادت إلا أن تتلو على مسمع المشاهد العربي عبر شاشة تلفزيون الآن سيرة الألم ووصف الحال في بقاع شتى، فقد كانت من أوئل المراسلين لتغطية الاحداث إبان قيام الثورة الليبية، تلا ذلك مشوار طويل نحو العراق ومن ثم الى سوريا، إضافة الى تنقلها في دول إفريقية وشرق أوسطية عدة.

تمكنت جنان موسى كذلك من تسجيل مقابلات حصرية لصالح "أخبار الآن" مع عدد كبير من الفعاليات السياسية والعسكرية النافدذة في تلك الجبهات، علاوة على مجموعة من قادة التنظيمات..

وفي هذه الحلقة من برنامج "نون" والذي يعرض كل ثلاثاء على شاشة تلفزيون الآن عند تمام الـ9:00 بتوقيت السعودية، تستضيف الإعلامية "خديجة الرحالي" زميلتها "جنان موسى" للحديث أكثر عن تلك التجربة العاصفة بالمفارقات والمفاجآت وعن قضايا أخرى تهم المرأة العربية.

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والى ذلك الحين نترككم مع كواليس الحلقة والتي تم بثها عبر حسابات تلفزيون الآن على منصات التواصل الإجتماعي والتي كشفت من خلالها مالا تعرفونه عن صناعة الخبر الميداني وما يتعرض له المراسل الحربي وعن تجاربها على الجبهة ومواضيع أخرى تتحدث عنها للمرة الأولى.

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