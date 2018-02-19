متحف عراقي صغير يضم تحفاً من الحرب العالمية الأولى

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

ما أن تدخلَ هذا المنزلَ الواقعَ في منطقة الحمدانية جنوبَ شرقي الموصل حتى ينتقل بك الزمنُ الى ماض يعود لمئات السنين , والسببُ ما يضمُهُ هذا المكانُ من تحفٍ ولقىً آثارية قام بجمعها نصير منذ سنوات.

فكرةُ نصير في جمع هذه التحف التي تمثل تراثاً شعبياً وتأريخياً تعد رائدة في مضمونها , فهو يحاول إنشاءَ متحف يختصُ بهذا النوعِ من المعروضات الفريدة والنادرة.

العديدُ من المهتمين يزورون هذا المتحفَ الصغير بإنتظام لغرضِ الإطلاع على ما يحتويه من قطعٍ نادرةٍ يعودُ قسمٌ منها الى مخلفات الحرب العالمية الأولى.

على الرغم من أن فكرةَ نصير أخذت تلاقي صعوباتٍ بعد أن ضاق متحفُـهُ الصغير بكم معروضاته , إلا أن محاولاتِهِ مستمرة لإيجاد بنايةٍ بديلةٍ تستوعبُ هذا العددَ من التحف لعرضِها بشكل منظمٍ ليكون أولَ متحفٍ يفتحُ أبوابه في العراق بمبادرة ذاتية.

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