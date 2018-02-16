الاستثمارات بالبصرة مفتاح عملية إعادة إعمار العراق

أخبار الآن | البصرة- العراق (رويترز)

من المزمع أن تفتتح في البصرة مشروعات استثمارية عديدة لتشجيع السياحة المحلية والعالمية في العراق وجذب رجال الأعمال من قطاع النفط المربح.

ومن بين تلك المشروعات فندق فخم تديره شركة موفنبيك العالمية وتحتاج المدينة الواقعة في جنوب العراق لمثله بشدة.

ونشر العراق قائمة بعدد 157 مشروعا استثماريا يرغب في إيجاد استثمارات بها. وقالت بغداد إنها مُصرة على معالجة الفساد الذي يعرقل الاستثمار.

وهذا الفندق جزء من مشروع استثماري أكبر في قطاعات مختلفة عبر البصرة، وهي محافظة تأمل الحكومة العراقية أن تحولها إلى مقصد استثماري.

وقال علي جاسب مدير هيئة استثمار البصرة "اليوم نزور أحد المشاريع المهمة في القطاع السياحي والفندقي وهو فندق زينة الحياة، مُشّيد على مساحة 2300 متر مربع. كلفة المشروع بحدود 40 مليون دولار أمريكي، نسبة الانجاز تصل إلى 80 بالمئة، يوفر 143 غرفة يعني وسويتات (أجنحة) فخمة. من المؤمل أن يُشّغل أكثر من 200 فرصة عمل أثناء التشغيل التجاري للمشروع".

ودعا العراق مستثمرين أجانب الشهر الماضي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الحكومة إن هناك حاجة إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء مدنها التي دمرتها الحرب.

وقال المستثمر الأمريكي في مجال التعليم والتدريب المهني دوجلاس بيل إن البصرة اختيار مثالي للاستثمار الأجنبي في العراق.

وأضاف "حسنا، إذا كان هناك شخص ما يريد أن يستثمر في العراق فإن البصرة بالفعل هي الخيار الواضح. فيها معظم النفط العراقي ومعظم الغاز وميناء المياه العميقة الوحيد في العراق. كما أن البصرة مستقرة نسبيا، فهي أكثر استقرارا من بغداد والأماكن الأخرى في العراق... نعم هناك مشكلات في البصرة كما أن هناك مشكلات في كل مكان بالعراق. لكن بالنسبة للمستثمر فإن الأمن أفضل في البصرة مقارنة بمعظم المناطق الأخرى بالعراق".

وقال المحلل الاقتصادي حيدر عبد الخالق "محافظة البصرة من المحافظات المهمة في العراق، حيث تضم الكثير من المنشآت الصناعية إضافة إلى النفط. وهناك استثمارات كثيرة في مجال النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى تواجد عشرات الآلاف من العاملين ومن مختلف الشركات الأجنبية. هذا العدد حقيقة يحتاج إلى الكثير من الأمور التكميلية لتواجدهم في العراق، تحتاج إلى الفندقة، تحتاج إلى المناطق الترفيهية والسياحة".



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