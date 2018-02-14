برنامج مساعدات من الأمم المتحدة للعراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق بلغت 30 مليار دولار. وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بتخصيص مليارات الدولارات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعمار هذا البلد الخارج من حرب مدمرة مع تنظيم داعش استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

تواصلت أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقدِ في الكويت في يومها، والرامية لجمع أموال من المانحين الدوليين لدعم جهود عملية بناء المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش الرهابي

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، وتمويل الصادرات السعودية له.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخصص مبلغ ملياري دولار وفق آلية الصندوق الكويتي لإعمار العراق وتشجيع الاستثمار فيه.

وأضاف الشيخ صباح أن هناك تعاوناً من الأسرة الدولية والبنك الدولي لإعمار العراق.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه قد تم اعادة نصف النازحين داخل البلاد الذين يزيد عددهم على 5 ملايين".

وأضاف العبادي أن العراق لن يتوقف أيضا عن محاربة الفساد الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب

من ناحية أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش.

وأعلن غوتيريس عن برنامج مساعدات للأمم المتحدة يمتد لعامين، ويهدف إلى مساعدة الحكومة العراقية على تطبيق الجوانب الاجتماعية في مشروع إعادة الإعمار.

كما أعلنت تركيا أنها ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات. و من جانبها اعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن أوروبا ستقدم 400 مليون دولار للعراق على شكل مساعدات إنسانية. ومن المقرر أن تعلن دول أخرى حليفة للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، كالولايات المتحدة وفرنسا، مساهمات مماثلة في مشروع إعادة الإعمار الضخم.

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