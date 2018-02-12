التحالف الدولي يبحث مصير معتقلي داعش في سوريا

أخبار الآن | روما - ايطاليا - (أ ف ب)

يجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي المناهض للإرهابيين في سوريا والعراق، الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك وبخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين بسوريا.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأحد في الطائرة التي تقلّه إلى روما "إن المعركة لم تنته بعد".

وأشارت كاثي ويلبارغر المسؤولة بالبنتاغون إلى أن محور النقاش سيكون المسألة الشائكة المتمثلة بمصير أجانب انضموا لتنظيم داعش كالبريطانيَّين اللذين اعتقلتهما قوات سوريا الديموقراطية في يناير.

وقالت ويلبارغر وهي مسؤولة عن ملف الأمن الدولي بوزارة الدفاع، للصحافيين المرافقين لماتيس "نحن نعمل مع التحالف بشأن مسألة المقاتلين الأجانب المعتقلين، ونتوقع أن يعود هؤلاء إلى بلادهم".

والولايات المتحدة ليست راغبة بأن يتم الإبقاء على المعتقلين، داخل الأراضي السورية، ذلك أن الوضع غير مستقر بما فيه الكفاية لضمان عدم تمكنهم من حمل السلاح مرة أخرى، ولأنّ مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديموقراطية تكاد تصبح مكتظة.

من جهتهم يعقد وزراء خارجية دول التحالف الدولي اجتماعا الاثنين في الكويت.

اقرأ أيضا: هؤلاء هم كبار قادة داعش القابعون في السجون العراقية

اقرأ أيضا: ربع أطفال العراق يعانون الفقر بعد الحرب على داعش