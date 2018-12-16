هذا ما كشفته سيول الشرقاط

أخبار الآن | الشرقاط - العراق (حسام الأحبابي)

أعلنت دائرة الآثار في الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين شمال بغداد العشرات من القطع الآثارية, حيث أبلغ مواطنون عن ظهورها بعد إنتهاء أزمة السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة.

بعد أكثر من أسبوعين على إنتهاء أزمة السيول الجارفة التي إجتاحت الشرقاط شمالي بغداد, إكتشف مواطنون أكثر من ٨٠ قطعة آثارية ليسارعوا الى إبلاغ الجهات الحكومية بوجود العشرات من هذه الآثار الثمينة لكي يتم جمعها قبل أن تتعرض للسرقة من قبل تجار الآثار.

القطع الآثارية المكتشفة تعود الى الحقبة الآشورية, وقد جرى إكتشافها بعد إنهيار أحد مرتفعات الشرقاط, حيث ظهر تحتَه هيكل قديم مبني مما يُعرف بالطابوق الجيري إضافة الى قطع آثارية تعود للفترة نفسها.

القطع الاثارية المكتشفة جراء السيول إحتوت أيضاً على دمى فخارية و أواني مختلفة الأشكال والأحجام وكؤوس فُخارية, وجميعها يعود للحقبة الاشورية قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.

وبعد أن تم إكتشاف هذ الآثار الثمينة, تنفذ الحكومة المحلية ودائرة الآثار في صلاح الدين عملياتِ تمشيط وبحث في جميع المناطق التي إجتاحتها سيولٌ بحثا عن قطع آثارية أخرى ربما جرفتها المياه, حيث أن طابعَ أغلب هذه المناطق آثاري بحت.

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