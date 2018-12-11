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حيدر العبادي: إيران أزاحتني عن ولاية ثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية، وإبعاده عن الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء.

وقال العبادي خلال تصريح متلفز: "أعتقد أن التدخل الإيراني حال دون حصولي على ولاية ثانية، بسبب التزامي بالعقوبات الأمريكية على طهران، فيما يتعلق بحركة الدولار، مشيرًا إلى أن الإيرانيين بالفعل أحسّوا بالخطر منه، لذلك دعموا رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي."

وأضاف العبادي: "موقفي من العقوبات الأمريكية على طهران كان واضحًا بأنني ضدها، لكن في الوقت ذاته لن أعرّض بلدي إلى الخطر"

وأشار إلى أن إيران عملت بالفعل على منعه من تسلّم الولاية الثانية، من خلال خلقها جوًا من صراع الإرادات في العراق يصب في صالحها، على حدّ تعبيره.

 

 

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#إيران #العراق #حيد العبادي

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