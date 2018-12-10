استعراض عسكري في الذكرى الأولى لتحرير الموصل من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

نظمت القوات الأمنية في الموصل استعراضًا عسكريًا بمناسبة الذكؤى السنوية الأولى لتحرير المدينة من احتلال داعش الذي استمر لنحو لاث سنوات.

ومرت آليات قوات سوات العراقية التي كان لها الدور الكبير في تحرير الموصل من داعش, مرت بأبرز شوارع المدينة وقرب أهم معالمها إحتفالاً, وطمأن قئد شرطة نينوى اللواء الركن حمد الجبوري بعودة الأمن والاستقرار لعموم الموصل.

وأحيا العراق الذكرى الأولى لتحرير البلاد من تنظيم داعش، مع تعهد رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بمحاربة الفساد وإعادة الإعمار برغم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017، دحر الجهاديين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة لهذه المناسبة خلال احتفال في وزارة الدفاع العراقية إن العراق سجل "أكبر نصر على قوى الشر والإرهاب، وانتصرنا بشرف عظيم".

وتعهد عبد المهدي بالعمل على "عودة النازحين وإعمار مدنهم"، إضافة إلى تقديم "الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر", مؤكدا أن "النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق الرفاه لشعبنا والقضاء على الفساد, ما لم ننتصر على الفساد، سيبقى نصرنا منقوصا".

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