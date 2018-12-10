شباب الموصل يحيون أول ذكرى لتحررهم من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص - وسام يوسف)

عبر شباب في مدينة الموصل عن فرحتهم بالتحرر من داعش وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتخلص مدينتهم من ارهاب هذا التنظيم الذي دام لنحو ثلاث سنوات.

و قال شباب موصليون إنهم فرحون بالحرية التي عادت اليهم بعد إرهاب داعش , مؤكدين أنهم عادوا الى فصولهم الدراسية التي غابوا عنهم بسبب الممارسات القمعية من قبل التنظيم.

و صادف يوم أمس التاسع من ديسمبر / كانون الأول تصادف الذكرى الأولى لهزيمة داعش في العراق بعد ثلاث سنوات من القتال الشرس ضد التنظيم الذي احتل 3 محافظات عراقية وهي (صلاح الدين والأنبار والموصل ) وأجزاءً من كروك وديالى منذ يونيو/ حزيران 2014 الى 9 ديسمبر / كانون الأول 2017.

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مصدر الصورة: Anadolu) -getty)