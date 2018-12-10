عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

شباب الموصل يحيون أول ذكرى لتحررهم من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص - وسام يوسف)

عبر شباب في مدينة الموصل عن فرحتهم بالتحرر من داعش وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتخلص مدينتهم من ارهاب هذا التنظيم الذي دام لنحو ثلاث سنوات.

و قال شباب موصليون إنهم فرحون بالحرية التي عادت اليهم بعد إرهاب داعش , مؤكدين أنهم عادوا الى فصولهم الدراسية التي غابوا عنهم بسبب الممارسات القمعية من قبل التنظيم.

و صادف يوم أمس التاسع من ديسمبر / كانون الأول تصادف الذكرى الأولى لهزيمة داعش في العراق بعد ثلاث سنوات من القتال الشرس ضد التنظيم الذي احتل 3 محافظات عراقية وهي (صلاح الدين والأنبار والموصل ) وأجزاءً من كروك وديالى منذ يونيو/ حزيران 2014 الى 9 ديسمبر / كانون الأول 2017.

المزيد:

الذكرى الأولى لهزيمة داعش في العراق

مصدر الصورة: Anadolu) -getty)

 

#ذكرى #التحرر من داعش #الموصل #ملفات خاصة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...