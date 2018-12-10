الحكومة العراقية تطلق حملة لإنهاء العنف ضد النساء في العراق

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اجتمعت الأمم المتحدة والحكومة العراقية في بغداد يوم الأحد لإطلاق حملة مشتركة لاتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة وحماية ضحايا العنف.

وتتزامن الحملة مع جهد عالمي لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة ومعالجته، كما أنه يأتي بعد موجة من عمليات القتل التي تستهدف النساء العراقيات ، بما في ذلك خبراء التجميل والنماذج والشخصيات الاجتماعية.

وحضر حفل الإطلاق عدد من المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم سيدة العراق الأولى ، صباغ صالح ، وأعضاء البرلمان ، والمجتمع المدني ، والمنظمات الدولية ، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة.

وقالت أليس والبول ، نائبة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق ، في خطاب ألقته في بغداد: "إنه يوم مواتٍ للتفكير والحديث حول حقوق المرأة في العيش حياة خالية من العنف".

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