إليكم لون العام 2019 المليئ بالرغبة والحيوية والطاقة (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن معهد بانتون الأمريكي للألوان "Pantone" عن تحديد لون "المرجان الحي" لوناً أساسياً للعام المقبل 2019، الذي يحمل في طياته الرغبة والحيوية والطاقة.

وبحسب المعهد، فقد تمّ تحديد الدرجة الخفيفة من اللون "16-1546 Living Coral"، الذي يشع بالرغبة والحيوية والطاقة، ما تتصف به الألوان النابعة من الطبيعة الحية.

ووفقاً للخبراء، فإنّ استخدام هذه الدرجة اللونية للمرجان الطبيعي في شبكات التواصل الاجتماعي، يعدّ مصدر إلهام لمشاعر المستخدمين. ويوحي "المرجان الحي" بمختلف ألوان الشعاب المرجانية الموجودة في الطبيعة.

إلى جانب ذلك، فقد لفت الخبراء إلى أنّ "تدرجات اللون البرتقالي تعطي إحساساً بالقرب، إذ أن انتشار التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل الإجتماعي تقود الناس للبحث عن الحميمية مع المحيطين بهم". ولذلك، فإنّ لون "المرجان الحي" مليء بالطاقة وشعور الاهتمام بالآخرين.

وكان معهد بانتون الأمريكي للألوان، بدأ باختيار وتحديد التوجهات اللونية لعالم الأزياء والتصميم منذ العام 2000. كذلك، فقد ابتكرت الشركة نظاماً موحداً لمطابقة الألوان عن طريق استخدام التقنية الرقمية وبدأت تصدر ألبومات خاصة لعينات الألوان المختلفة وتدرجاتها.

مصدر الصورة: Patchanka Agency Network

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