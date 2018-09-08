الألوان المختارة من دور الأزياء العالمية لخريف وشتاء 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سوف نشهد هذا الموسم الكثير من تدرجات الألوان المختلفة التي ظهرت في أسابيع الموضة العالمية لخريف وشتاء 2018-2019، وحسب الألوان الرائجة عليك اختيار قطع الملابس الأخرى التي تتماشى مع لون طلَتك الأساسي، مع مراعاة التغير الكبير الذي حدث بتطبيق ألوان الموضة، كألوان لم نكن نعتقد أننا سنرتديها مع بعضها، أصبحت دارجة وعصرية هذا العام.

إليكِ أكثر الألوان الرائجة هذا العام، وطريق تنسيق ألوان الملابس الأخرى معها لإطلالة خريفية مميزة، جمعها لك موقع مجلة "سيدتي" في الآتي:

الأحمر المحروق Red Pear

إذا اخترت هذا اللون على سبيل المثال كـ معطف أنيق Roksanda باللون البني المحروق، نسقي معه حذاء باللون الجملي الفاتح، مع حقيبة من نفس اللون، وتوب أسود، أما إذا كان اختيارك لصيحة البيجاما من الستان الحريري من Bottega Veneta فنسقي معه حذاء باللون البني، مع معطف كاروهات بدرجات فاتحة قليلًا، أو اكسري حدة اللون بارتداء حقيبة صغيرة ميني باللون التركواز.

الأحمر الصريح أو الخشخاش Valiant Poppy

من الدرجات التي ستستمر معنا للعام القادم، و هو من الألوان النارية التي غنى عنها في أي موسم، كـ الفستان الأحمر من دون أكمام من دار فالنتينو Valentino، الذي يناسبه حذاء ميتاليك فضي، شنطة يد بنفس اللون إذ أن ارتداء قطع متدرجة الألوان موضة هذا العام، أو اعتمديها باللون الميتاليك، لإطلالة كلاسيكية أكثر.

كما يناسب درجات الأحمر الجريء أن تنسقي معها ثيابًا وإكسسوارات من نفس اللون، كاللوك من Tibi، وإن لم تعجبك الفكرة، فيمكنك اعتماد اللون الفوشي للشنطة والحذاء.

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البنفسجي الفاقع Ultra Violet

اختفى هذا اللون لسنوات عديدة ليعود بقوة هذا العام، بمختلف التصاميم، كـ الفساتين من David Koma مع التطريزات الفضية التي فرضت نفسها بارتداء حذاء من نفس درجة الميتاليك، أو بالتايير المستوحى من أزياء الستينات لدار أزياء Moschino، مع حذاء من نفس اللون، بينما جاءت الشنطة ملونة مع لمسة الأصفر المنعش، لتضيف لمسة مرحة للإطلالة ككل.

الروز النيود Mellow Rose

بطريقة رومانسية عبّر مصممو الأزياء عن لمسة ناعمة باختيار درجات الروز النيود، التي تضيف إطلالة أنثوية للفتاة، ولاحظنا أن غالبية بيوت الازياء نسقت مع هذا اللون، درجات الأسود والرمادي الداكن لموسم الشتاء، كـ المعطف القطيفة المضلع من Roland Mouret رونالد مويرت مع الجورب الأسود، والشنطة باللون الأسود مع الأخضر الداكن، كما يناسب هذا اللون أيضًا الدرجات الميتاليك اللامعة يمكنك اختيارها من المجوهرات تحديدًا في إطلالتك السواريه.

السديم الأزرق Nebulas Blue

وهو درجة تجمع بين التركواز واللون اللبني، وأكثر الألوان التي تريح العين مع هذه الدرجة هو الأبيض لإطلالة أكثر هدوءًا كـ البدلة العصرية من Toga توغا بلمسة بسيطة من إكسسوارات برتقالية باهتة، أما إذا كنت تفضلين الجرأة فاعتمدي على البرتقالي الفاقع، كاللوك من Tibi تيبي.

الصدأ البني Rust

إذا كنت تعشقين الموضة كثيرًا فننصحك أن تحتفظي بقطعة مميزة خريفية تحمل هذا اللون، فسوف يكون من الألوان المتربعة على عرش الموضة للخريف، كـ البلايزر الفرو من Jonathan Simkhai، مع حزام أسود كلاسيكي، وبنطلون جلد من نفس اللون، إذ يبدو أن الأسود سيكون رفيق هذه الدرجة البنية، لإطلالة مستوحاة من التسعينيات بامتياز.

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الصور المرفقة من ذات مصدر الموضوع "موقع مجلة سيدتي"