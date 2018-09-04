لإطلالة مميزة خلال موسم خريف و شتاء 2018.. جرب اللون البني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ربما يشير اللون البني إلى الذكورة والالتزام والاستقرار بالنسبة لإناث، لكن لسوء الحظ ، يمكن أن يبرز أيضا على أنك شخص ممل، لذلك يحب عليك أن تضع في اعتبارك إضافة ثلة من الألوان لإضفاء الحيوية على إطلالتك.

عادة ما يعتبر "اللون البني" هو اللون "المنبوذ" إلى حد ما في عالم الموضة، لكن يبدو أن هذا الموسم قد يصبح اللون البني هو اللون الخريفي بامتياز، فكانت موضة السبعينيات هي العامل الأساسي التي ساعدت على إعادة هذا اللون إلى الإطلالات الخريفية.

ففي مناسبة الدخول في شهر سبتمبر/ أيلول، إنه الوقت المناسب للتخلي عن الألوان الفاتحة واللجوء إلى إطلالة مكسوة باللون البني، ولكن كيف يمكنك تنسيقه؟

يتراوح اللون البني من اللون الأسمر إلى الرمادي الداكن إلى البيج والشوكولاته والبني البرتقالي، فكل ما عليك القيام به هو العثور على لونك المناسب، فإذا كنت تريدين إرتداء هذا الاتجاه فلا تصدقي أسطورة أن اللون البني لا يمكن ينسجم مع اللون الأسود، بل إنها واحدة من أسهل الطرق لارتداء اللون البني، فببساطة قومي بوضع قميص أو سترة فوق قميص باللون الأسود ذات رقبة عالية.

ويمكنك أيضا إرتداء القماش المضلع وهو واحد من الأقمشة القليلة التي يتفق الجميع على أنها تبدو أفضل في اللون البني، فإذا كنت ترغبين في العودة إلى السبعينيات من خلال إطلالتك، فهذا هو خيارك الأفضل، وإذا كنت تقومين بتجربة هذه الصيحة للمرة الأولى، فاحرصي على تجنب أي شيء ذات طابع بوهيمي. فتمسكي بالقطع الأساسية مثل الأحذية باللون التان أوحقيبة جلدية أو معطفا..



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