الأسود يليق بـ"جيجي حديد" في عرض "توم فورد" لربيع 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعود توم فورد بقوة الى أروقة "الموضة" والجمال، وقد جذب حضور هذه العلامة الفاخرة مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك عدسات الصحافة العالمية بمجموعة مميزة من الملابس الجاهزة التي اتسمت برونق شاعري وألوان دافئة، توجتها مشية العارضة الشهيرة "جيجي حديد" على منصة العرض. وفقا لـ"أسوشيتيد برس".

ومع بدء فعاليات أسبوع الموضة في نيوريورك عرض مصمم الأزياء العالمي مجموعته لربيع 2019 وهي المجموعة التي لاقت إعجابا واسعا من قبل المهتمين بالموضة إلى جانب اهتمام واسع من قبل النجوم الذين حرصوا على حضور العرض أمثال توم هانكس وكاردي بي، وباريس جاكسون وهنري جولدنج وأدريانا ليما وريتا ويلسون وإليزابيث تشامبرس كما شاركت أكثر عارضتي أزياء شهرة على مستوى العالم في العرض وهما جيجي حديد وكايا جيربر.





وقد تميزت المجموعة بالبساطة الراقية حيث قسم المصمم العالمي ألوان المجموعة بين الألوان الحيادية والألوان الهادئة كما استخدم مجموعة بسيطة من الخامات التي أضافت لمسة راقية فخمة مثل الجلد والدانتيل، كما جاءت الكثير من تصميمات المجموعة مستوحاة من فترة السبعينات وخاصة أزياء الرجال.

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سعى توم فورد خلال موسم الربيع والصيف الماضيين الى توظيف خبرته الطويلة في تقديم ما هو أفضل لكلا الجنسين، وهذا ما يريد أن يكمله في موسم الخريف المقبل، ويقول: "أتطلع الى منح الرجال والنساء على حد سواء إطلالة أكثر جمالا مع شعور تام بالثقة".

ويضيف فورد: "أشعر بأن الأزياء فقدت جاذبيتها بطريقة أو بأخرى، كل ما أريده ببساطة هو تقديم ملابس جميلة، مصممة بأسلوب بعيد عن الغرابة ولا تثير السخرية".

مجموعة توم فورد لهذا الموسم طغت عليها باقة من الألوان الطبيعية مثل الأبيض الكريمي، والأزرق الرمادي، والوردي المخملي، والأرجواني الفاتح مع لمسات من "الدانتيل" و"الشيفون" لإضفاء لمسة من النعومة والأنوثة. وكان للون الأسود حضورا مميزا في هذا العرض، متمثل بثوب ذو تصميم حالم ارتدته جيجي حديد.

أما أصغر عارضة ازياء في العالم "كايا جربر" كانت ترتدي وشاحا للرأس، في حين أن نماذج أخرى من تصاميم فورد كانت ذات طابع فضفاض ومصنوعة من الحرير مع حزام خصرعريض مصنوع من جلد التمساح. بينما كسرت الأحذية ذهبية اللون حدة الألوان ومنحتها لمسة من الحيوية.

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