صالون مثير للجدل يتبنى "النمل" كآخر صيحات موضة الأظافر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلال السنوات الأخيرة شهدت موضة فن تجميل الأظافر الكثير من التقاليع الغريبة وغير العملية أيضا من "مانيكير" الأسلاك إلى العرائس المجسمة على رؤوس الأصابع وصولا إلى الفرو، لكن يبدو أن تقاليع موضة الأظافر لا تعرف حدودا، وتصل أحيانا إلى أفكار لا يمكننا تخيلها كان أحدثها "أظافر الحشرات".

في هذا الصدد، أثار صالون تجميل في موسكو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر فيديو كشف من خلاله عن أحدث صيحاته في عالم تقليم الأظافر. وبحسب الفيديو، فالتصميم الجديد لصالون تجميل "Nail Art"، هو عبارة عن أظافر طويلة جوفاء مصنوعة من البلاستيك، مع نملة صغيرة محاصرة داخل كل واحدة منها، مما أثار غضب عدد كبير من مستخدمي الانترنت.

واللافت أن الصالون عاد ونشر فيديو ثانٍ أظهر من خلاله إطلاق صراح النمل، وهذا ما طمأن مستخدمي الانترنت من عدم تعرض الحشرات للأذى..

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