نظرتك لهذه الصورة تكشف الكثير عن شخصيتك.. تعرف إلى نفسك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كل شخصٍ له عاداته الخاصة، وهناك فروقات دقيقة تحدد شخصيتنا، حتى من خلال رؤيتنا للصور. فهي التي يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتنا، تبعاً للطريقة التي نراها فيها.

ومن هذا المنطلق، فإنّ موقع "برايت سايد" نشر مجموعة من الصور التي يمكن أن تكشف الكثير عن شخصية الفرد.

الصورة الأمامية

إذا كنت ترى أنّ صورة هذه الرجل تمّ التقاطها من الأمام، فإنّ ذلك يعني التالي:

- أنت تنظر إلى عيون الناس بثقة، دون أي إحراج ، ويمكن أن تقنع الناس بكلماتك.

- أنت منفتحٌ على كل ما هو جديد، ويمكنك القيام بأعمال تجارية محفوفة بالمخاطر بسهولة، والشروع في تنفيذ حتى الأفكار الأكثر جنونًا بشغف. أنت شخص نشط، بسيط.

- تستمتع بالتواجد في دائرة الضوء وترغب في أن تعيش حياة مليئة بالأحداث المثيرة والتقلبات والمنعطفات غير المتوقعة. تحتاج إلى حركة مستمرة حيث لا يمكنك الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد.

- الحرية مهمة بالنسبة لك، سواء في التعبير عن الذات أو في العلاقات الشخصية. أنت خائف من المرفقات وطريقة تغيير مسار حياتك.

- لديك رأي خاص بك في أي قضية وجاهز للدفاع عنه حتى النهاية.

- أنت متفائل تحاول العثور على الخير في كل شيء. أنت مصدر إلهام للآخرين وشحنهم بالطاقة الخاصة بك.

- لا شيء يبعدك عن أهدافك المنشودة. تعتبر التجارب الجديدة والعواطف الإيجابية والمغامرات حاسمة بالنسبة لك لتشعر بالرضا.

الصورة الجانبية

إذا كنت تعتقد أنّ هذا الشخص قد التقطت صورته من الجانب، فإنّ هذا يعني التالي:

- أنت شخص خجول ومتواضع، ومن المهم بالنسبة لك الاحتفاظ بكل شيء تحت السيطرة وتحاول دائماً التنبؤ بكل السيناريوهات المحتملة. فإذا خرج شيء ما عن السيطرة، فسوف تضيع وتقلق، ولكن سرعان ما تجد السبل لحل المشاكل والتغلب على العقبات.

- أنت شخص خفي تماماً لا يتصل مع جميع الأشخاص من حوله. لديك عدد قليل من الأصدقاء المقربين الذين يمكن أن يحلوا محل عشرات من معارفك الجدد.

- أنت على استعداد للتضحية بمصالحك لصالح أحبائك.

- لديك القدرة على قراءة مشاعر الناس ومزاجهم في عيونهم.

- أنت شخص دقيق يلاحظ أشياء صغيرة ويتبع مشاعره الخاصة.

- يمكنك الاستماع للآخرين ودراسة مواقف معينة بشكل نقدي.

- أنت شخص حساس.

- تحاول أن تبقى إيجابياً، وتريد أن تغوص في التفكير العميق، وتحاول جاهداً أن تفهم نفسك.

- الانسجام والسلام الداخلي مهمان لرفاهيتك.

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مصدر الصور: brightside