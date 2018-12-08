في الصين .. مدينة اسفنجية تمتص فيضانات الأمطار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

بنت الصين مدينة إسفنجية في مقاطعة خنان بوسط البلاد لتحسين عمليات مواجهة الفيضانات. وقال مسؤولون في المقاطعة إن مدينة هيبي الإسفنجية قادرة على امتصاص الأمطار الغزيرة والاحتفاظ بها وتخزينها للاستفادة منها عند الحاجة.

و في عام 2015، خصصت المدينة حوالي 30 كيلومتر مربع كمنطقة تجريبية لبناء مدينة الإسفنج, وبدأ المشروع بتخفيف الرصيف الثابت غير الكامل المشترك للمناظر الطبيعية الحضرية في المدينة.

وقال سون شياوهوا نائب مدير ادارة المياه في مقاطعة خنان "سطح الطريق هذا قابل للاختراق للماء. مادته اسفلت مسامي الفعالة في الامطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة, وعندما تهطل الامطار بإمكاننا السير على هذا الرصيف, إن المساحات الخضراء والحدائق التي تبطن الرصيف تمتص وتنقي مياه الأمطار أيضًا بينما تتسرب إلى الأرض, تحتها ثم يتم تركيب وحدات تخزين المياه لحفظ مياه الأمطار للاستخدام في وقت لاحق".

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