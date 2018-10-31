أول ما تراه في هذه الصور الـ4 سيكشف الكثير عنك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (برايت سايد)

يستخدم علماء النفس عادة سؤال "ماذا ترى في الصورة " ليحللوا شخصيتك وطريقة تفكيرك ، نحن هنا نريد أن نخضعك لاختبار مشابه ، لكن لا تأخذه على محمل الجد جداً ، لكن هو ربما سيكشف فقط القليل من جوانب شخصيتك ..

1.

إذا رأيت امرأة شابة ، فأنت شخصية متفائلة ومندفع قليلاً ، و يمكن القول أنك شخص سعيد.

إذا رأيت امرأة مسنة ، فأنت شخص لديك خبرة كبيرة في الحياة. أنت تميل إلى التفكير النقدي والنظر إلى مشكلات الحياة من جميع الزوايا.

2.

اذا رأيت جمجمة. فأنت شخص واقعي ومتهكم، وتدرك أن كل الأشياء الجيدة في الحياة عابرة.

إذا رأيت امراة، لديك سذاجة فطرية، و غالبا ما تفشل في ملاحظة التهديدات أو المشاكل.

3.

إذا رأيت بطة فأنت يسيطر النصف الأيمن من دماغك على الجزء الأيسر ، وهذا يعني أنك شخص إنساني.

اذا رايت أرنب، فالنصف الأيسر من الدماغ هو المهيمن. أنت انسان عملي أكثر من عاطفي .

إذا تمكنت من رؤية بطة وأرنب في وقت واحد ، فمن المحتمل أن يكون لديك شخصية إبداعية. لديك خيال قوي ويمكن أن تقرأ بين السطور.

4.



هل يبدو أن القط كان يتسلق الدرج؟ أنت لا تولي اهتماما بالتفاصيل. ربما تكون غير منظم أو شخص ساذج. أنت تصدق ما تراه ، وهذا يجعلك تحب الحياة وبعيدعن القلق.

هل يبدو أن القط كان يتسلق الدرج؟ أنت لا تولي اهتماما بالتفاصيل. ربما تكون غير منظم أو شخص ساذج. أنت تصدق ما تراه ، وهذا يجعلك تحب الحياة وبعيدعن القلق. هل يبدو أن القط كان ينزل في اللدرج ؟ أنت إما شخص يقظ جدا أو لديك حدس كبير. أنت تدفع الكثير من الاهتمام بالتفاصيل وتفحص بعناية الأسئلة المهمة دون الاعتماد على الحظ لمساعدتك في حلها.

مصدر الصور : برايت سايد

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