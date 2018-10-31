الى الرجال: 7 أوهام عن المرأة غير صحيحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أشارت دراسة حديثة إلى أن لدى الرجال 7 أوهام يظلمون بها النساء رغم أن الطب النفسي يؤكد أن سلوك الإنسان يختلف من شخص لآخر.

الوهم الأول: النساء لا يشعرن بالرضا أبداً

من وجهة نظر أحد دكاترة الطب النفسي أن الرضا مرحلة عميقة جداً من الإيمان لا يصل إليها الإنسان بسهولة، كما أنها صفة إنسانية تنطبق على الجنسين معاً.

الوهم الثاني: أن النساء دائمي الحاجة إلى الاهتمام والرعاية

صرح إخصائي في مجال الطب النفسي أن المرأة إن لم تشعر باهتمام زوجها لها تشعر أنها لا تملأ عينيه، ولذلك هي في حاجة إليه من حين لآخر لتأكيد مكانتها لديه، من جهة أخرى يرى الرجل أن محاولته للتأكيد على أنها مازالت أميرة أحلامه عبء ثقيل يحمله على كاهله.

الوهم الثالث: يردن السيطرة على الرجال.

عندما يتوهم الرجل أن زوجته تريد السيطرة يكون هو غير قادر على منحها وقتا ليتناقش معها حتى يقنعها بوجهة نظره، وبالتالي يريح نفسه ويلبي رأيها مع اعتقاده أنه مجبر وهي مسيطرة، مع اعتقاده أيضاً أنه مضحي بشخصيته وسعادته ليسير المركب، ولكنه في الحقيقة يريد أن تنتهي نقاشاته مع زوجته بأقل حديث واحتكاك ممكن.

الوهم الرابع: النساء أكثر غيرة وتسلط

هذا الاعتقاد هو غير وهم بل هو حقيقة حيث فسر الطبيب ذلك بقوله إنه لا توجد امرأة غير غيورة وبالتالي أكدت الدراسات أن النساء تعتبر أكثر غيرة من الرجال.

الوهم الخامس: عاطفيات في القرارات والمشاعر

أكد الأطباء أن طبيعة النساء بطبيعتهن الفطرية يتميزن بالرقة والعاطفية، بدليل أنهن ينعمن بعاطفة الأمومة وعطاءها.

الوهم السادس: اللواتي يبدين قويات ومؤهلات لسن بحاجة إلى رجل يعتني بهن

هذا وهم خاطئ، لأن المرأة التي تبدو قوية من بعيد يتضح عند التعامل معها عن قرب أنها مرت بظروف عصيبة في حياتها، ونتيجة ذلك تحاول أن تكون قوية كي لا تكون مطمعاً للآخرين، ولا جدال في أن أي أنثى في حاجة للحب والاهتمام والهدايا أيضاً.

وينصح الأطباء الرجال عند التعامل مع هذا النمط من النساء بإتباع أسلوب مختلف في المعاملة يعتمدون فيه على إحاطة المرأة بالأمان لتتخلى عن قناع القوة وتعود على طبيعتها من جديد.

الوهم السابع: يسرقن حرية الرجال.

إنها كلمة حق يراد بها باطل، فالرجل قبل الزواج لا يُسأل عن حريته ويتصرف كيفما يشاء، ولكن الحال يتغير بعد دخوله القفص الذهبي، إذ يندرج تحت نظام جديد وهنا عليه ألا ينسى أن الزواج منظومة. كما أن القادر على الزواج لا بد وأن يكون قادر عليه نفسياً وليس مادياً فقط.

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