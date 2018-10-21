تعرفوا على 10 بلدان.. فيها تقطن أجمل نساء العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تتميز 10 دولٍ بجمال نسائها الأخاذ من بين 230 دولة في العالم، وهي بحسب موقع "961portal":



1- البرازيل

تضم البرازيل أكبر عدد من عارضات الأزياء بين الدول اللاتينية، وفي هذا البلد أجمل النساء على كوكب الأرض، ومن المعروف أن هناك نوعين من الفتيات البرازيليات، أحدهما أشقر اللون، والآخر أسمر، ولكنّهما يتفّقان في الجمال الساحر..

2- روسيا

تحظى النساء الروسيات باهتمام الرجال حول العالم، وذلك لامتلاكهنّ عيوناً زرقاء، وبشرتّهن البيضاء، كما أن أغلبهنّ يمتلكن أجساماً مثالية.

3- فنزويلا

تضم دولة فنزويلا أكبر عدد من الفائزات في مسابقة ملكة جمال العالم، فبجانب جمالهن الخلاب، فإنّهنّ يمتلكن أجساماً طويلة ونحيفة ويمتلكن كلّ المقوّمات

ليكنّ من بين الأجمل حول العالم.

4- الهند

تعرف الهند بأنّها دولة متعددة الثقافات والأعراق، ويوجد بها عدد كبير من أجمل النساء في العالم، وتتمتّع النساء الهنديات ببشرة سمراء وجلد ناعم، وأكثر ما يميزهن، هو التواضع..

5- الأرجنتين

تعطي النساء في الأرجنتين الكثير من الاهتمام لبشرتهنّ وشعرهنّ، ويبحثن دائماً عن المنتجات الأفضل للاعتناء بهما، كما تعرف الأرجنتينيات بمتابعتهن المستمرة للموضة.

6- صربيا

يمتلك نحو 99% من الفتيات الصربيات جسماً طويل القامة وعينين جذابتين.

7- كوريا الجنوبية

تتميّز النساء في كوريا الجنوبية بامتلاكهنّ وجهاً جميلاً، ولكنّه في ذات الوقت "بريء"، ولا تظهر عليهن علامات التقدّم في السن، كما أنهنّ يتمتعن ببشرة بيضاء وشعر أسود لامع، وأجسامهّن متوسطة الطول.

8- فرنسا

أكثر ما يميز المرأة الفرنسية، هو شخصيتها الجذابة والحيوية والرومانسية، كما أنّها شديدة الولع بالموضة، كل ذلك يأتي بجانب شعرها الأشقر الطبيعي.

9- إيطاليا

تعرف المرأة الإيطالية بجمالها الجذاب، وبشرتها السمراء الساحرة، والشعر البني الخلاب، وشخصيتها الرائعة.

10- أوكرانيا

تتميز النساء في أوكرانيا بالجمال والجرأة والبساطة فجمالهنّ ساحر، ولديهنّ اهتمام شديد بأنفسهن وبملابسهن..

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