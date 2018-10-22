"الكعب العالي".. سبب لمحاكمة ثلاث نساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



في بعض الأحيان نعاني من بعض السلوكات المزعجة للجيران، وهو ما لايمكننا تغييره أبدا لأنه ليس بأيدينا، بل يمكن فقط رفع شكوى لإدارة المبنى إذا كان مستأجرا ليلتزم بالقوانين الداخلية، لكن هل يمكننا الاتصال بالشرطة إذا زاد مشكل الإزعاج عن حده..

في التفاصيل، وفي حادثة غريبة واجهت ثلاث نساء إيطاليات محاكمة بسبب حبهن لإرتداء الكعب العالي، بعد أن قام جيرانهنّ برفع شكوى ضدهن بسبب انزعاج الجيران من الصوت الصادر من الكعب العالي لأم وابنتيها أثناء تجوالهن في الطابق السفلي..

وبعد أن حاول الجيران اقناعهن بأن صوت الكعب العالي يزعجهم لم تعير الشابات اهتماماً لكلامهم، وعليه توجّه الجيران المستاؤون إلى السلطات وتقدموا بشكوى وقامت المحكمة بتغريم الإيطاليات بمبلغ قدره 500 يورو، وبوجوب تجوالهن في داخل المنزل بأحذية منزلية من دون كعب..

اقرأ أيضا:

هكذا تبدين بقامة ممشوقة.. بدون إرتداء أحذية بكعب عال