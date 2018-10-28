6 أطباق غرب أوسطية غريبة.. غامضة عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (buzzfeed)

يعرف الناس في الغرب الآوسط الطعام بطريقة مختلفة ، هو ربما نفس الطعام الذي نتناوله نحن أو أي شخص في العالم ، إلا أنه عندما يصل للغرب الأوسط فهو يتحول إلى مسميات مختلفة ، وأحياناً حتى إلى طرق مختلفة في طريقة التقديم والأكل ، اليكم بعض الأمثلة :

1- كلمة سلطة ، قد تعني أشياء كثيرة .. من ضمنها حلويات

2- أفضل تقديم للفلفل الحار هو فوق الباستا

3- المايونيز ينتمي تماماً لكيك الشوكولا و من يقول خلاف ذلك هو بالتأكيد لم يجرب الـPortillo !

انه سر بقائها لينة وطرية .

4- puppy chow ليست علامة تجارية لطعام الكلاب!

مكوناتها : الحبوب + زبدة الفول السوداني + الشوكولا + مسحوق السكر = هذا النوع من الـ puppy chow أريد أن أجربه .

5- الكاتشاب لا مكان له مع الهوت دوغ ( النقانق )

وفر الكاتشاب للبطاطا المقلية

6- كوردس الجبن المقلي = أصابع الموزوريلا

هما جدياً لا يقارنان .

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