6 أطباق غرب أوسطية غريبة.. غامضة عالميا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (buzzfeed)
يعرف الناس في الغرب الآوسط الطعام بطريقة مختلفة ، هو ربما نفس الطعام الذي نتناوله نحن أو أي شخص في العالم ، إلا أنه عندما يصل للغرب الأوسط فهو يتحول إلى مسميات مختلفة ، وأحياناً حتى إلى طرق مختلفة في طريقة التقديم والأكل ، اليكم بعض الأمثلة :
1- كلمة سلطة ، قد تعني أشياء كثيرة .. من ضمنها حلويات
2- أفضل تقديم للفلفل الحار هو فوق الباستا
3- المايونيز ينتمي تماماً لكيك الشوكولا و من يقول خلاف ذلك هو بالتأكيد لم يجرب الـPortillo !
انه سر بقائها لينة وطرية .
4- puppy chow ليست علامة تجارية لطعام الكلاب!
مكوناتها : الحبوب + زبدة الفول السوداني + الشوكولا + مسحوق السكر = هذا النوع من الـ puppy chow أريد أن أجربه .
5- الكاتشاب لا مكان له مع الهوت دوغ ( النقانق )
وفر الكاتشاب للبطاطا المقلية
6- كوردس الجبن المقلي = أصابع الموزوريلا
هما جدياً لا يقارنان .
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