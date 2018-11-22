ترقبوا وثائقي #التجارة_القاتلة بجزئه الـ6 الخميس 20:30 ksa

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)

وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الخامس بعنوان: وقائع رادعة.

ترقبوه الخميس القادم الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية على #تلفزيون_الآن.

رغمَ قتامةِ الصورةِ و سوداويةِ المشهدِ المرتبطِ بمصيرِ ايِّ رهينةٍ مختطف الا ان وقائعَ تاريخيةً عديدةً اثبتت احتماليةَ فشلِ عملياتِ الإختطافِ او على الاقل سريانَ رياحِها بعكس ما تشتهي سفنُ الخاطفين.

فمقابلِ عملياتِ الإختطافِ التي حققت مبتغاها، عمليات اختطافٍ فاشلةٌ ارتدت على الخاطفين انفسِهم و على المجموعاتِ الإرهابية.

قبضةٌ امنيةٌ.. وشايةٌ داخليةٌ او ربما مجهودٌ فردي قد يحقق الفرقَ.. او حتى غيرِها من الاسباب التي قد تجعلُ من مسارِعمليةِ الخطفِ مقابلَ الفديةِ عمليةً ليست بالسهلةِ و انما عمليةٌ معقدةٌ، بنتائجَ غيرِ مضمونة.

ولمن فاته مشاهدة الأجزاء السابقة اليكم:

#التجارة_القاتلة - الجزء الـ5 - عندما ينقلب السحر على الساحر

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الرابع



- #التجارة_القاتلة - الجزء الـ3.. مجرد بؤر ارهابية

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الثاني



- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الأول - هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار

للإطلاع على كل "وثائقيات الآن" اضغط هنا