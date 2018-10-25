"كندا لا تدفع فدية و لن تدفع "

وثائقيات 25-10-2018

هذا ما اعلنه رئيسُ الحكومة الكندية جوستان ترودو غداةَ قيامِ جماعة ابو سياف بقتلِ الرهينة الكندي جون ريدزديل في الفليبين .

قرارٌ ساندته بقوة عائلةُ الرهينة الكندي رغم معاناتِها و ألمِها معتبرة ان دفعَ الفدية يقوض القيمَ الإنسانية و الإجتماعية لبلادهم.

الموقف نفسُه اتخذته عائلة كايلا مولر الذي عبرت عن الالم الذي لا يمكن وصفه باختطاف ابنتهم لكنهم اكدوا انه لا يقارن بالثمن الباهظ و تداعيات هذا التصرف على المجتمع ككل و الفرصة التي يمكن ان تُمنحَ للإرهاببين للإمعان بجرائمِ خطفهم .

لحظاتٌ سوداءُ يعيشها المختطفُ كما اهلُه على مدى ايام الإختطاف، فالواقعُ مجهولٌ، والمطالبُ مجهولةٌ ٌ و المصيرُ مجهول.

المشكلة هي العائلة والدي و اخي انقطعت عنهم الاخبار عنهم مروا بالكثير من العذاب و بالنسبة لهم كانت ايام صعبة بعد وقوع القصير بقبضة النظام ابلغت خلال دقيقتين بابلاغهم باني حي حتى ان المفاوضات كانت صعبة جدا.

المصور الهولندي دانيال راي البالغ من العمر 26 ستة و عشرن عاما عاش أسوأ أيام حياته، عندما وجد نفسَه في قبضةِ تنظيم "داعش" في سوريا، لأكثرَ من عام، خضع في خلاله للتعذيب من قبل مقاتلين بريطانيين في صفوف التنظيم.

كان دانيال راي برفقةِ كلٍّ من جون كانتيل وآلان هانينغ وجيمس فولي، إلا أنه نجا من الاحتجازِ، على خلافِهما، ليرويَ قصتَه ومشاهداتِه، والتي تُعدّ الأكثر تفصيلا من داخل سجنٍ تابعٍ للتنظيم.

يروي دانيال أن المسؤولين عن احتجازِه كانوا ثلاثةَ بريطانيين يُعرفون بـالخنافس.

وفي أول أيام احتجازِه، سأله "الخنفس"، من أصلٍٍ بريطاني ويدعى جورج، عما إذا كان يعرفُ إلى أين سيتجه حيث كان معصوبَ العينين في سيارة، وعندما لم يجبْ راي، والمحتجزون الآخرون معه، تابع جورج: ستذهبون لمشاهدةِ عمليةِ إعدام حيث كان الرجلُ الضحيةُ متهماً بالتجسس لصالحِ الغرب، وبالتالي حَكمت عليه محكمةُ داعش بالإعدام.

ويضيف الرهينةُ المحرر، بينما مضت السيارةُ بالمحتجزين داخل الصحراء، شرع جورج يغني أنشودة لـ"داعش"، وعند وصولِهم، نُزعت ضماداتُ العينين عن دانيال والآخرين، ووجدوا رجلا جاثما على ركبتيه قربَ حفرةٍ، فيما رُبطت يداه وعُصبت عيناه، وتفاجأ دانيال بأن يدي الضحية رُبطتا بقطعةِ قماش فقط.

ويذكر دانيال بأن عناصرَ "داعش" أَجبروا المحتجزين على حملِ ورقةٍ كُتب عليها "لا أريد أن ينتهيَ المطافُ بي مثلَه أي مثل الرجلِ المقتول، ادفعوا مليونين لتحريري"، وحذر جورج دانيال من أنهم سيطلقون النارَ عليه إذا أفسدَ الأمر، ثم نفذ الجهادي جون عمليةَ الإعدام، بإطلاقِ النار على الرجل في رأسِه، فسقط في الحفرة، ثم سدد عليه ثماني 8 طلقات أخرى في صدره.

ورغم بشاعة المنظر، إلا أن دانيال وجد "راحة" في أن العمليةَ تمت بسرعة، وأنها تمت بوساطة مسدس لا ذبحا، كما توقع من حديثِ الإرهابيين في البداية.

وأضاف الرهينة، قائلا: في طريق العودة، قال رينغو أحدُ الخنافس في أذني، أتريد أن تعرف سرا؟ أنت التالي.

و يروي دانيال راي انه تعرض للتعذيبِ و الإستجوابِ يوميا منذ احتجازِه في مايو/أيار من العام الفين و ثلاثةَ عشرَ كما ان دانيال حاول الانتحارَ، إلا أن محاولتَه باءت بالفشل، الأمرُ الذي "أسعد" مسلحي "داعش" لأنهم بحاجة لضحايا ليبتزوا دولَهم لدفع الفدية.

وبعد 24 اربعةٍ و عشرين يوما من الاحتجاز، وعندما وقف دانيال أمامَ مرآة، للمرة الأولى منذ خطفه، وجد علاماتٍ سوداءَ حول عينيه، وعلاماتِ السلاسل الحديدة حول رقبتِه ويديه. كما أصبح خداه غائرين، ونتأت عظامه من تحت جلده.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، انضم لدانيال أكثرُ من اثنتي عشرة 12 رهينةً من دولٍ غربية، في القبو الذي احتُجز فيه بحلب، وكان بينهم الأمريكي جيمس فولي والبريطاني جون كانتيل.

وبحسب إفاداتِ دانيال، كان ما يميز "الخنافس" أنهم دائما يرتدون أغطيةَ َ وجهٍ سوداء وأحذيةً مناسبة للصحراء، وملابسَ عسكرية سوداء وخضراء.

وفي أحدِ الأيام، وبعدَ تعذيبٍ وسخريةٍ من المساجين، وقف جورج أمام دانيال، أمسك بأنفِه وسأله هل أنت الفتى الدنماركي؟، فأجاب الأخير بنعم، عندها قال جورج "عندنا سؤالٌ لك.

سأل جورج "من اشترى سيارتَك القديمة؟ وما إن أعطى دانيال الجوابَ الصحيحَ، حتى قال له جورج حسنا، بوسعك العودةُ للمنزل.

كنا اثنان انا و صحافي آخر و كنت في ابريل 2013 في القصير تم اختطافنا و بقينا نحو 5 اشهر عند كتيبة الفاروق و تنقلنا كثيرا و لكن الحكومة البلجيكية لم تفاوض ، كنت سعيدا انني لم اكن لوحدي و ايطاليا تدخلت لإنقاذ الصحافي الايطالي و انا .

الإختطاف هي احدى الوسائل الوحيدة لهذه المجموعات الإرهابية للقدرة على مواصلة قتالهم.

كنا سعيدين بان دولة قامت بمساعدتنا ولكن مع العلم ان السؤال الحقيقي هل تدفع الفدية ام لا لانها بالنهاية تذهب الى ارهابيين

اصبح اخذ الرهائن مجرد تجارة ومن الواضح اصبح مصدر رزق في سوريا و العراق و مالي .

هي سيف ذو حدين و قلت للمختطفين اني هنا لتغطية ما يجري على الارض و كل ما جرى لن يستطيع احد وصفه لانكم اختطفتونا و هذا سلبي جدا ما فعلتموه و لكن بالنهاية كان همهم المال فقط.

في السابعِ من شهر سبتمبر، حين كان متوجهاً الي البيت من مكتبه وعندما وصل الى بوابةِ البيت الرئيسية، رأى سيارةً متوقفة غيرَ بعيدةٍ من البوابة ،السيارة المتوقفةُ بدأت تتحرك باتجاهنا وقطعت الطريقَ أمامنا، وترجل منها رجلٌ ملثم وكان يحمل مسدسَه، وسأل سائقي أن ينزلَ عن السيارة وينتقل الي المقعدِ الخلفي للسيارة، وهنا تمت عمليةُ الإختطاف.

كانت يوم السابع من شهر سبتمبر حوالي عند الساعة التاسعة إلا الربع حين كنت متوجها الي البيت من مكتبي متأخرا قليلا

بعدها اختطفوا أنا وسائقي ، وعندما تخطينا شارع ورس زواو أصبنا بحالة من الدوار أنا وسائقي، بعد ذلك لست أدري ماذا حصل لغاية الواحدة والنصف ظهرا حيث عاد الي وعيي، ووجدت نفسي بين منطقة جبلية ،ساعدني أثنان من المختطفين من الخروج عن السيارة وكذلك السائق أيضا، اعطوني بعضا من المياه وتوضأت فيها وصليت الظهر، أتذكر أن هذا اليوم كنت صائما ل ٢٧ من نشهر رمضان، ورغم ذلك سألوني ما إذا أنا بحاجة الي شرب أوكل بعض الشيء، وأخبرت لهم أنني صائم ،أخربوني أنهم من طالبان، وسألتهم لماذا اختطفتموني؟ فأجابوا كان لدينا قائمة مكونة من شخصين، الأول هو الوزير إفتخار، وشخص الثاني هو أنت.

بعد اختطافي لمدة أسبوعين كنا معتقلين في خيبر انجسي، الي أن تم نقي الي منطقة وزيرستان، يوم نقلي من خيبر انحسي الي وزيرستان أخبروني أنهم سيطلقون سراحي اليوم، لكن ولسوء الحظ لم يكن هدفهم لإطلاق سراحي كانت عملية نقل من مكان لآخر، وتم اعتقالي عند منطقة ميرالي ما يقارب شهرا .بعد أسبوع من نقلي الي وزيرستان جاء الي حكيم الله محسود، وعنما سألته لماذا أنا هنا؟ قال لدينا عادة عندما نعتقل شخصا مثلك نطلب منه مطلبين، المطلب الأول هو المال مقابل الإفراج، وإطلاق سراح معتقلينا في سجون الحكومة، وقال لي أنا لن أطلب الحكومة بـإفراج المعتقلين مقابل الإفراج عنك حيث أن الحكومة لا ترد مثل هذه المطالب عادة، وحتى لو أرادت ذلك لتستغرق سنوات كثيرة.

هي معاناةٌ مزدوجةٌ للمختَطف و العائلة و ربما للدولةِ المعنية بمواطنيها ، فبلا شك الاموالُ المدفوعة للجهات المختطفة هي بحدِ ذاتها خسارة .

وما تقدمه الحكوماتُ للمجموعات الإرهابية قد يرتبّ عليها ليس فقط مسؤولياتٍ و انما ايضا تداعياتٍ ماليةً كبيرةً هذا عدا عن الأثر السلبي على السياحةِ و الحياةِ اليومية غيرها من المرافق الحيوية .

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