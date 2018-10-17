#التجارة_القاتلة.. هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات)

انه المصير الذي يؤرق الخاطفين والمجموعات الإرهابية والعصابات التي تمتهن تجارة الخطف مقابل الفدية، انه المصير نفسه الذي يحول اي خاطف الى كيان ارهابي ملاحق من قبل السلطات منبوذ من قبل المجتمع وبحكم المنتهي.



صفعات عديدة تلقتها التنظيمات الإرهابية و لا سيما القاعدة وطالبان انتهت بتكبيدها خسائر في العديد والعتاد بالإضافة الى خسارتها المحتومة لمبالغ كبيرة عولت عليها من مشاريع و مخططات تجارة الفديات.



أمثلة كثيرة عن محاولات اختطاف فاشلة يستعرضها تلفزيون الآن ضمن وثائقي جديد من 7 حلقات تحت عنوان " التجارة القاتلة.. هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار" أمثلة هي غيض من فيض محاولات اختطاف فاشلة انتهت اما بقتل الخاطفين او اعتقالهم او على الاقل فضح مخططاتهم و ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية عبر الحدود والقارات.



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هي وببساطة تجارة قاتلة حين يحاول الخاطفون اللعب بالنار وبحياة الناس فيتحولوا الى الضحية و يُهدد مصيرهم و مصير جماعاتهم الإرهابية، انهم مطاردون و لو بعد حين، هكذا يلعبون بحياتهم و حياة الآخرين انها تجارة الموت الموت..التجارة القاتلة.



يشارك في الوثائقي عدد كبير من الخبراء بالشأن السياسي والشأن الدولي بالإضافة الى شهادات حية من مختطفين سابقين وتفاصيل لم تكشف من قبل.





